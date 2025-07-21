Виталия Кушнарева снова вызовут на допрос

— Ваша честь, мы вызовем свидетеля и обеспечим его явку. Подготовим документы для приобщения к делу и подадим ходатайство. Затем будет допрос Кушнарева, и на этом всё, — сообщил адвокат.

Фото: Дондей

В Ростове готовится повторный допрос бывшего министра транспорта Ростовской области. Об этом объявили на заседании Железнодорожного районного суда 21 июля. Об этом сообщает Donday.После допроса свидетелей прокурор закончил представление доказательств вины и опрос всех необходимых свидетелей. Судья предложил защите представить свои доказательства. Адвокаты согласились сделать это на следующем заседании.Повторный допрос обвиняемого, вероятно, прояснит некоторые вопросы, важные для защиты. Следующее заседание назначено на 28 июля.