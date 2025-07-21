Сотрудника администрации Новочеркасска подозревают в превышении должностных полномочий

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В Новочеркасске должностное лицо из городской администрации привлекло внимание правоохранительных органов. Его подозревают в использовании своего служебного положения в корыстных целях и намеренном создании помех для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщили представители Следственного комитета Ростовской области.По информации следствия, в 2024 году чиновник оказывал воздействие на компанию-подрядчика, шантажируя невыплатой 45 миллионов рублей за уже выполненные работы. Помимо этого, он угрожал исключить эту организацию из списка участников будущих тендеров на государственные заказы. В итоге, руководитель фирмы согласился бесплатно провести работы по облагораживанию одного из городских скверов, понеся убытки в размере более 800 тысяч рублей.Тем не менее, как утверждается, давление на компанию не прекратилось. В январе 2025 года тот же самый работник администрации заставил эту же фирму выполнить работы по очистке городских улиц, также без заключения официального соглашения и какой-либо оплаты.