Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сотрудника администрации Новочеркасска подозревают в превышении должностных полномочий

Сотрудника администрации Новочеркасска подозревают в превышении должностных полномочий

В Новочеркасске должностное лицо из городской администрации привлекло внимание правоохранительных органов. Его подозревают в использовании своего служебного положения в корыстных целях и намеренном создании помех для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщили представители Следственного комитета Ростовской области.

По информации следствия, в 2024 году чиновник оказывал воздействие на компанию-подрядчика, шантажируя невыплатой 45 миллионов рублей за уже выполненные работы. Помимо этого, он угрожал исключить эту организацию из списка участников будущих тендеров на государственные заказы. В итоге, руководитель фирмы согласился бесплатно провести работы по облагораживанию одного из городских скверов, понеся убытки в размере более 800 тысяч рублей.

Тем не менее, как утверждается, давление на компанию не прекратилось. В январе 2025 года тот же самый работник администрации заставил эту же фирму выполнить работы по очистке городских улиц, также без заключения официального соглашения и какой-либо оплаты.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.