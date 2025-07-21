Сергей Зубанов возглавил дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова

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В Ростове Сергея Зубанова назначили главой МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Эту новость сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.Сергей Зубанов — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР и Ростовского государственного строительного университета.С 2002 по 2024 годы Зубанов работал в сфере дорожного строительства и реконструкции. Он также включен в Национальный реестр специалистов в этой области.Сергей Зубанов удостоен нескольких наград: медали «За отличие в военной службе» III степени (1999), ордена Мужества (2000), медали «За отличие в военной службе» II степени (2002), нагрудного знака «Почетный дорожник России» (2021) и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2023).Кроме того, Зубанов получил звание «Лучший дорожник Дона» (2018).