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Пункты сбора питьевой воды открыли в Ростовской области для пассажиров поездов

Пункты сбора питьевой воды открыли в Ростовской области для пассажиров поездов

В Ростовской области начал функционировать пункт сбора питьевой воды для нужд пассажиров железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС города Каменска-Шахтинского.

Данный пункт, где принимают бутилированную воду в пластиковой упаковке, развернут на базе вышеуказанного управления. Собранные запасы воды будут оперативно распределяться добровольцами на железнодорожных станциях Каменская и Лихая.

Как сообщил глава администрации Каменска-Шахтинского, Александр Камоцкий, пункт приема располагается по адресу: улица Желябова, дом 31. Он будет открыт ежедневно с 7:00 до 22:00.

Важно отметить, что к приему допускается исключительно бутилированная вода в заводской упаковке.

Напомним, что из-за атаки БПЛА в донском регионе свыше 50 поездов следовали с задержками, часть пригородных составов и вовсе отменили.
Фото: Нейросеть
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