Пункты сбора питьевой воды открыли в Ростовской области для пассажиров поездов

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В Ростовской области начал функционировать пункт сбора питьевой воды для нужд пассажиров железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС города Каменска-Шахтинского.Данный пункт, где принимают бутилированную воду в пластиковой упаковке, развернут на базе вышеуказанного управления. Собранные запасы воды будут оперативно распределяться добровольцами на железнодорожных станциях Каменская и Лихая.Как сообщил глава администрации Каменска-Шахтинского, Александр Камоцкий, пункт приема располагается по адресу: улица Желябова, дом 31. Он будет открыт ежедневно с 7:00 до 22:00.Важно отметить, что к приему допускается исключительно бутилированная вода в заводской упаковке.Напомним, что из-за атаки БПЛА в донском регионе свыше 50 поездов следовали с задержками, часть пригородных составов и вовсе отменили.