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В Новошахтинске мужчину оштрафовали из-за бегающих по ночам котов

В Новошахтинске мужчину оштрафовали из-за бегающих по ночам котов
В Новошахтинске Ростовской области оштрафовали мужчину из-за кошачьего ночного забега. Об этом сообщили на заседании городской административной комиссии.

По словам чиновников, на неделе были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка котами. Они устраивали неудержимые ночные игры в квартире, что мешало соседям спать.

Соседи оказались крайне недовольны происходящим и не могли оставить ситуацию без внимания. В результате они обратились в полицию с жалобами на котов, чтобы восстановить справедливость. Хозяин котов был привлечен к административной ответственности и оштрафован на две тысячи рублей.

- У жителя поселка Новая Соколовка в квартире проживают два кота. Как пояснил хозяин животных, он разнервничался из-за того, что хвостатые бегали по квартире, и решил их выгнать за дверь. Плюс ко всему громко хлопнул дверью, — рассказали в административной комиссии города.

Наконец-то справедливость восторжествовала! Главные злодеи города получат по заслугам!
Фото: ростов.ру
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