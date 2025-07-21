«Центр интеллектуальной транспортной системы» Ростова возглавил Валерий Лаптев

Фото: тг-канал Александра Скрябина

Глава Ростова назначил нового руководителя МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы». Им стал Валерий Лаптев, сообщил Александр Скрябин в своем телеграм-канале.Валерий Лаптев — выпускник юридического факультета Ростовского института МВД России.В 2018 году Лаптев занял должность заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации дорожных нарушений. С марта 2022-го он возглавил этот центр и руководил им до января 2025 года.Затем, с февраля по июнь 2025 года, Лаптев работал заместителем генерального директора по безопасности дорожного движения в автотранспортном предприятии.