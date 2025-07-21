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«Центр интеллектуальной транспортной системы» Ростова возглавил Валерий Лаптев

«Центр интеллектуальной транспортной системы» Ростова возглавил Валерий Лаптев
Глава Ростова назначил нового руководителя МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы». Им стал Валерий Лаптев, сообщил Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Валерий Лаптев — выпускник юридического факультета Ростовского института МВД России.

В 2018 году Лаптев занял должность заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации дорожных нарушений. С марта 2022-го он возглавил этот центр и руководил им до января 2025 года.

Затем, с февраля по июнь 2025 года, Лаптев работал заместителем генерального директора по безопасности дорожного движения в автотранспортном предприятии.
Фото: тг-канал Александра Скрябина
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