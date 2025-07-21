Аграрии Дона получают страховые выплаты из-за аномальных погодных условий, повлиявших на урожай

- Из-за погодных условий прогноз по урожаю зерновых снижен с 11,4 до восьми миллионов тонн. Мы должны проработать дополнительные меры поддержки аграриев, в том числе с привлечением федеральных ресурсов, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

- До 2030 года отрасль должна прирасти на четверть, а для этого необходимо переформатировать меры поддержки под текущие условия – с учетом санкций, высокой ключевой ставки, климатических рисков. Погодные условия уже второй год подряд не благоприятствуют. Есть риск, что мы столкнемся с аналогичными трудностями и в будущем. Нужно расширять те меры, которые уже работают, и изменения закладывать уже в бюджет следующего цикла, - сообщил Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство РО

Ситуацию с уборочной в Ростовской области обсудили в рамках совещания по актуальным проблемным вопросам в АПК в правительстве региона с участием представителей донских хозяйств. Его провел глава региона Юрий Слюсарь.На основе предварительных анализов, ущерб донских от весенних заморозков и летней засухи составляет около 7,8 миллиардов рублей. Миллион гектаров посевов были повреждены, в том числе они погибли на площади в 180 тысяч гектаров.Глава региона подчеркнул, что Ростовская область является одной из наиболее пострадавших территорий от аномальной погоды.Также было отмечено, что сельхозпроизводители Ростовской области уже получили 220 миллионов рублей страховых выплат за потерянный урожай.На совещании провели отдельное обсуждение ситуации в сфере животноводства, негативное влияние на которое также оказали погодные аномалии. В этом году из-за весенних заморозков и засухи площадь пастбищ сократилась на семь тысяч гектаров. Ростовской области придется закупать корма в соседних регионах, приближенно на это уйдет порядка одного миллиарда рублей. Представители хозяйств обратились к главе региона с просьбой помочь в пролонгации льготных кредитов. Юрий Слюсарь сообщил, что правительство уже работает над этим вопросом вместе с минсельхозом России.Ростовская область сегодня находится в числе первой десятки российских регионов по поголовью птицы, крупного и малого рогатого скота. По результатам прошедшего года доля животноводства в сельском хозяйстве Дона составила 38%. Регион обеспечен молоком, яйцом и мясом за счет собственных ресурсов. Это стало реальным во многом благодаря государственной поддержке отрасли: из федерального и областного бюджета на развитие животноводства ежегодно направляется около 1,4 миллиарда рублей.Участники совещания также акцентировали внимание на необходимость специальной господдержки для молочного животноводства. Сегодня 75% молока производится в личных подсобных хозяйствах, которые особенно уязвимом положении.