Аграрии Дона получают страховые выплаты из-за аномальных погодных условий, повлиявших на урожай
Ситуацию с уборочной в Ростовской области обсудили в рамках совещания по актуальным проблемным вопросам в АПК в правительстве региона с участием представителей донских хозяйств. Его провел глава региона Юрий Слюсарь.
На основе предварительных анализов, ущерб донских от весенних заморозков и летней засухи составляет около 7,8 миллиардов рублей. Миллион гектаров посевов были повреждены, в том числе они погибли на площади в 180 тысяч гектаров.
Глава региона подчеркнул, что Ростовская область является одной из наиболее пострадавших территорий от аномальной погоды.
Также было отмечено, что сельхозпроизводители Ростовской области уже получили 220 миллионов рублей страховых выплат за потерянный урожай.
На совещании провели отдельное обсуждение ситуации в сфере животноводства, негативное влияние на которое также оказали погодные аномалии. В этом году из-за весенних заморозков и засухи площадь пастбищ сократилась на семь тысяч гектаров. Ростовской области придется закупать корма в соседних регионах, приближенно на это уйдет порядка одного миллиарда рублей. Представители хозяйств обратились к главе региона с просьбой помочь в пролонгации льготных кредитов. Юрий Слюсарь сообщил, что правительство уже работает над этим вопросом вместе с минсельхозом России.
Ростовская область сегодня находится в числе первой десятки российских регионов по поголовью птицы, крупного и малого рогатого скота. По результатам прошедшего года доля животноводства в сельском хозяйстве Дона составила 38%. Регион обеспечен молоком, яйцом и мясом за счет собственных ресурсов. Это стало реальным во многом благодаря государственной поддержке отрасли: из федерального и областного бюджета на развитие животноводства ежегодно направляется около 1,4 миллиарда рублей.
Участники совещания также акцентировали внимание на необходимость специальной господдержки для молочного животноводства. Сегодня 75% молока производится в личных подсобных хозяйствах, которые особенно уязвимом положении.