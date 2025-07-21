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Аграрии Дона получают страховые выплаты из-за аномальных погодных условий, повлиявших на урожай

Аграрии Дона получают страховые выплаты из-за аномальных погодных условий, повлиявших на урожай
Ситуацию с уборочной в Ростовской области обсудили в рамках совещания по актуальным проблемным вопросам в АПК в правительстве региона с участием представителей донских хозяйств. Его провел глава региона Юрий Слюсарь.

На основе предварительных анализов, ущерб донских от весенних заморозков и летней засухи составляет около 7,8 миллиардов рублей. Миллион гектаров посевов были повреждены, в том числе они погибли на площади в 180 тысяч гектаров.


Глава региона подчеркнул, что Ростовская область является одной из наиболее пострадавших территорий от аномальной погоды.

- Из-за погодных условий прогноз по урожаю зерновых снижен с 11,4 до восьми миллионов тонн. Мы должны проработать дополнительные меры поддержки аграриев, в том числе с привлечением федеральных ресурсов, - подчеркнул Юрий Слюсарь.


Также было отмечено, что сельхозпроизводители Ростовской области уже получили 220 миллионов рублей страховых выплат за потерянный урожай.

На совещании провели отдельное обсуждение ситуации в сфере животноводства, негативное влияние на которое также оказали погодные аномалии. В этом году из-за весенних заморозков и засухи площадь пастбищ сократилась на семь тысяч гектаров. Ростовской области придется закупать корма в соседних регионах, приближенно на это уйдет порядка одного миллиарда рублей. Представители хозяйств обратились к главе региона с просьбой помочь в пролонгации льготных кредитов. Юрий Слюсарь сообщил, что правительство уже работает над этим вопросом вместе с минсельхозом России.

Ростовская область сегодня находится в числе первой десятки российских регионов по поголовью птицы, крупного и малого рогатого скота. По результатам прошедшего года доля животноводства в сельском хозяйстве Дона составила 38%. Регион обеспечен молоком, яйцом и мясом за счет собственных ресурсов. Это стало реальным во многом благодаря государственной поддержке отрасли: из федерального и областного бюджета на развитие животноводства ежегодно направляется около 1,4 миллиарда рублей.

Участники совещания также акцентировали внимание на необходимость специальной господдержки для молочного животноводства. Сегодня 75% молока производится в личных подсобных хозяйствах, которые особенно уязвимом положении.

- До 2030 года отрасль должна прирасти на четверть, а для этого необходимо переформатировать меры поддержки под текущие условия – с учетом санкций, высокой ключевой ставки, климатических рисков. Погодные условия уже второй год подряд не благоприятствуют. Есть риск, что мы столкнемся с аналогичными трудностями и в будущем. Нужно расширять те меры, которые уже работают, и изменения закладывать уже в бюджет следующего цикла, - сообщил Юрий Слюсарь.
Фото: Правительство РО
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