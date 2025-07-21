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Главный бухгалтер ООО «Т-Транс» заявила, что не связана с компанией

Главный бухгалтер ООО «Т-Транс» заявила, что не связана с компанией
В Ростове идет суд над экс-министром транспорта Виталием Кушнаревым. Его обвиняют в получении взятки от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева. Об этом сообщает Donday.

На последнем заседании допросили Наталью Тарасенко. Она работает главным бухгалтером и раньше помогала Селезневу с учетом контрактов.

В суде Тарасенко сказала, что не имеет отношения к ООО «Т-Транс». С 2018 года она главный бухгалтер в другой компании. На сайте «Т-Транс» 18 октября 2024 года было поздравление сотрудников. Благодарственное письмо от директора получила и Тарасенко.

Она призналась, что иногда составляла для Селезнева таблички и делала аудит. Это было нужно, потому что его бухгалтерия не справлялась. На вопросы адвоката Тарасенко не смогла дать четких ответов. Ее аргумент: «У нас так было заведено». Она знала о делах в компании через знакомого главного бухгалтера.

Николай Селезнев — директор ООО «Т-Транс». Он передал Кушнареву взятку в 27 миллионов рублей.
Фото: Дондей
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