В Ростовской области сократили прогноз урожая зерновых

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В Ростовской области ожидается снижение урожая зерновых с запланированных 11,4 млн тонн до 8 млн тонн. Причиной тому стали весенние заморозки и засушливый летний период. Об этом сообщает ТАСС.По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, первоначальные планы предусматривали сбор 11,4 млн тонн зерна, однако затем прогноз был пересмотрен до 9 млн тонн, а текущая оценка составляет примерно 8 млн тонн.Согласно данным областных властей, майские заморозки 2025 года нанесли ущерб 240 тысячам гектаров посевов, причем более 100 тысяч гектаров были уничтожены полностью. Вслед за этим регион столкнулся с экстремальной жарой, достигавшей +42 градусов, и продолжительной засухой, что обусловило введение режима ЧС в ряде районов.На сегодняшний день общая площадь пострадавших посевов в области составляет 1 млн гектаров, из которых 180 тысяч гектаров потеряны без возможности восстановления. Предварительный ущерб оценивается в 7,8 млрд рублей.Важно отметить, что Ростовская область является одним из ключевых экспортеров сельскохозяйственной продукции в России, занимая лидирующие позиции в производстве и экспорте зерна и подсолнечника.