Фото: ФК Ростов

По сведениям журналиста Ивана Карпова, опубликованным в его социальных сетях, Максим Мухин не станет игроком ФК «Ростов».Некоторое время назад в прессе активно обсуждалась возможная аренда полузащитника ЦСКА Максима Мухина ростовским клубом. Предполагалось, что «Ростов» возьмет игрока в аренду с опцией последующего приобретения.Однако, как сообщает Иван Карпов, Мухин направился в Сочи для прохождения медицинского обследования. Согласно информации, южный клуб получит Мухина в аренду на безвозмездной основе, с правом выкупа за 75 миллионов рублей.При этом у ЦСКА останется возможность вернуть игрока, заплатив 150 миллионов рублей.