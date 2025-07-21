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Максим Мухин не станет игроком ФК «Ростов»

Максим Мухин не станет игроком ФК «Ростов»

По сведениям журналиста Ивана Карпова, опубликованным в его социальных сетях, Максим Мухин не станет игроком ФК «Ростов».

Некоторое время назад в прессе активно обсуждалась возможная аренда полузащитника ЦСКА Максима Мухина ростовским клубом. Предполагалось, что «Ростов» возьмет игрока в аренду с опцией последующего приобретения.

Однако, как сообщает Иван Карпов, Мухин направился в Сочи для прохождения медицинского обследования. Согласно информации, южный клуб получит Мухина в аренду на безвозмездной основе, с правом выкупа за 75 миллионов рублей.

При этом у ЦСКА останется возможность вернуть игрока, заплатив 150 миллионов рублей.
Фото: ФК Ростов
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