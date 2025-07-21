В Ростове на повторные торги выставили движимое имущество компании-банкрота

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В Ростове-на-Дону повторно выставлено на торги движимое имущество обанкротившейся строительной фирмы. Сведения об аукционе опубликованы на портале единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе представлены грузовой фургон ГАЗ A32R32 2018 года выпуска, легковой автомобиль LADA 213100 LADA 4X4 2019 года выпуска и прицеп для легкового автомобиля ССТ 7132-2К, также 2019 года выпуска. Суммарная стоимость всех трех позиций оценена в 3,2 миллиона рублей.Принять участие в торгах возможно с 21 июля по 22 августа. Следует отметить, что это уже вторая попытка реализации имущества. Первая аукционная сессия была признана несостоявшейся из-за отсутствия заинтересованных лиц.Строительная компания ООО «Промышленные технологии» была зарегистрирована в Ростове в мае 2018 года и специализировалась на возведении жилых и нежилых объектов. В июле 2022 года компания «Промышленные технологии» была признана банкротом.