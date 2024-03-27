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В Донецке неизвестный выстрелил двум котам в глаза и одного питомца ранил в бок

В Донецке неизвестный выстрелил двум котам в глаза и одного питомца ранил в бок
В Донецке Ростовской области живодер стреляет в домашних котов. Он пытался застрелить из оружия как минимум трех котов.

По словам горожан, на улице Богдана Хмельницкого живет живодер, он калечит и убивает котов. Одному из питомцев он выстрелил в бок, двум другим повезло меньше - стрелок попал животным прямо в глаза. Местные жители считают, что у злоумышленника есть винтовка с оптическим прицелом и усиленной пружиной, поэтому он стреляет четко и метко.

Как много домашних животных пострадало, неизвестно. Горожане опасаются, что следующими жертвами могут стать их питомцы.

Напомним, в поселке Марьино жители обнаружили десятки котов со вспоротыми животами и без внутренних органов. Полиция уже заинтересовалась историей.
Фото: соцсети
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