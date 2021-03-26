Злоумышленники похитили свадебные фото Сергея Жигунова

У молодоженов Сергея и Виктории Жигуновых украли свадебные фотографии. Об этом актер из Ростова-на-Дону рассказал 29 марта на своей странице в Инстаграм.«Гардемарин» заявил, что снимки украли из личной переписки.- Мы их делали для себя, - написал Сергей Жигунов. - Кто-то под именем Анны Спивак пытался продать их изданиям.В комментариях актер уточнил, что в фотографе не сомневается, а значит, снимки распространил кто-то другой.58-летний артист официально узаконил отношения с журналисткой Викторией Ворожбит спустя полгода после развода. Виктория взяла фамилию Сергея.На своей бывшей супруге - актрисе Театра имени Евгения Вахтангова Вере Новиковой Жигунов был женат дважды: с 1985 по 2007 и с 2009 по 2020 годы. Во время паузы в отношениях Сергей встречался с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой снимался в телесериале «Моя прекрасная няня».Новая избранница Жигунова поразительно похожа на нее. Подписчики пары даже решили, что Сергей до сих пор влюблен в Анастасию, поэтому и выбрал в жены «клона».Сама Виктория на подобные комментарии давно уже перестала реагировать. Очевидно, супружеская жизнь с Жигуновым занимает женщину куда больше злопыхателей в соцсетях.