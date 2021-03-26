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Злоумышленники похитили свадебные фото Сергея Жигунова

Злоумышленники похитили свадебные фото Сергея Жигунова
У молодоженов Сергея и Виктории Жигуновых украли свадебные фотографии. Об этом актер из Ростова-на-Дону рассказал 29 марта на своей странице в Инстаграм.

«Гардемарин» заявил, что снимки украли из личной переписки.

- Мы их делали для себя, - написал Сергей Жигунов. - Кто-то под именем Анны Спивак пытался продать их изданиям.

В комментариях актер уточнил, что в фотографе не сомневается, а значит, снимки распространил кто-то другой.

58-летний артист официально узаконил отношения с журналисткой Викторией Ворожбит спустя полгода после развода. Виктория взяла фамилию Сергея.

На своей бывшей супруге - актрисе Театра имени Евгения Вахтангова Вере Новиковой Жигунов был женат дважды: с 1985 по 2007 и с 2009 по 2020 годы. Во время паузы в отношениях Сергей встречался с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой снимался в телесериале «Моя прекрасная няня».

Новая избранница Жигунова поразительно похожа на нее. Подписчики пары даже решили, что Сергей до сих пор влюблен в Анастасию, поэтому и выбрал в жены «клона».

Сама Виктория на подобные комментарии давно уже перестала реагировать. Очевидно, супружеская жизнь с Жигуновым занимает женщину куда больше злопыхателей в соцсетях.

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