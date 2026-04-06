Водителей Ростовской области предупредили о дожде на трассе М4 «Дон». Об этом сообщили в Автодоре.По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются на протяжении дня 6 апреля. Дожди пройдут на участке от Москвы до Ростова-на-Дону.Из-за мокрой дороги ухудшается сцепление колес с асфальтом. В такую погоду возрастает риск аварий. Водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения. Также автомобилистам советуют соблюдать скорость. Еще одна рекомендация - держать безопасную дистанцию. Кроме того, важно следить за сообщениями на информационных табло.