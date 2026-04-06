В Ростовской области за десятки и сотни миллионов рублей массово продают карьеры

На популярной онлайн-платформе объявлений появилось сразу четыре предложения о продаже карьеров в Ростовской области. Вместе с землей на продажу выставили технику и объекты недвижимости.Наиболее масштабный лот расположен в Красносулинском районе. За 140 миллионов рублей предлагается готовый бизнес, специализирующийся на производстве металлоконцентратов и шлакового щебня. Владелец располагает всеми необходимыми лицензиями, а запасы шлаков оцениваются более чем в три миллиона тонн.Деятельность ведется на земельном участке площадью 190,48 тысячи квадратных метров, находящемся в аренде до 2053 года. Назначение земли – хранение накопленных отходов и разработка отвала металлургических шлаков. Помимо карьера и шлаков, в пакет продажи входят объекты недвижимости с рабочими местами, площадка для хранения лома, обогатительный комплекс (40 тыс. тонн в месяц), дробильная установка, бытовые и складские помещения, весовое оборудование, ЛЭП и система видеонаблюдения.Другие предложения:Багаевский район: Песчаный карьер предлагается к продаже за 90 миллионов рублей. Лицензия действительна до января 2036 года. В стоимость входят аренда техники и снабжение топливом по специальным ценам, а также система видеонаблюдения.Шахты: Предлагается месторождение песка, однако у владельца отсутствует лицензия. Земельные участки общей площадью 10 гектаров, отнесенные к землям сельхозназначения, граничат с землями поселений. Разведанные запасы песка составляют 1,280 миллиона кубических метров. Цена указана из расчета 20 тысяч рублей за сотку.Константиновский район: За 20 миллионов рублей выставлен на продажу карьер опоки/мергеля. Эти осадочные горные породы используются в строительстве, цементной промышленности и производстве кошачьих наполнителей. Продавец утверждает, что обладает всеми необходимыми лицензиями и документами. Возможен обмен на недвижимость или спецтехнику с доплатой.Предложения о продаже карьеров демонстрируют разнообразие предложений, от уже действующих производств с большими запасами до участков с разведанными ресурсами, но без лицензий. Потенциальные покупатели могут рассматривать как прямую покупку, так и вариант обмена.