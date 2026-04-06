20 жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Новочеркасске

В многоэтажном доме на улице Гагарина в Новочеркасске произошел пожар, из-за которого эвакуировали 20 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.ЧП случилось днем 3 апреля. Случайные прохожие первыми заметили клубы густого черного дыма, идущие из окон здания. Выяснилось, что возгорание вспыхнуло на кухне квартиры на пятом этаже.Сильное задымление вынудило пожарных оперативно эвакуировать жильцов. Очаг пожара площадью четыре квадратных метра ликвидировали восемь огнеборцев с помощью пяти единиц техники.Пострадавших нет. Причины возгорания пока устанавливаются специалистами.