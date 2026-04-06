В Ростове-на-Дону пропала 88-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала 88-летняя женщина. О местонахождении Марии Ивановой ничего не известно уже около суток.

5 апреля пенсионерка ушла в неизвестном направлении. Её родственники обеспокоены, так как ей может понадобиться медицинская помощь. Семья обратилась в полицию и к волонтерам.

Рост женщины — 155 сантиметров, у неё среднее телосложение, волосы седые, глаза карие. Она была в светло-коричневом пиджаке, зелёном платье и зелёной косынке.

Если кто-то узнал эту женщину на фотографии, просим сообщить по телефонам: 8-800-700-54-53 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
