В Ростове на сутки ограничат движение по Социалистической из-за строительных работ

В Ростове на сутки ограничат движение по улице Социалистической из-за строительных работ. Об этом сообщили в администрации города.Временные изменения в схему движения вводятся в связи с проведением неотложных строительных работ. Ограничения будут действовать в пятницу, 26 апреля. Полностью закрыт для проезда всех видов транспорта будет участок по адресу Социалистическая, 128 – от пересечения с Крыловского до Чехова.Администрация города настоятельно рекомендует водителям заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек.