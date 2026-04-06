В Ростовской области в ставу обнаружили утонувшего пенсионера. Трагедия произошла в Старой Станице Каменского района.70-летнего Леонида П. разыскивали на протяжении недели. Мужчина ушел в неизвестном направлении 28 марта. Как сообщает редакция Donday, в канун своего дня рождения он шел от знакомого домой. В какой то момент скорее всего пенсионеру стало плохо и он упал в воду. На сушу выбраться не смог.Сотрудники полиции обнаружили тело 6 апреля.