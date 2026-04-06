Из-за планового выжигания сухостоя в Каменском районе произошло сильное задымление. Жители стали свидетелями мощного задымления 6 апреля.
Огонь загорелся неподалеку от хутора Астахов. Темное облако нависло над частными домами.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что на месте проводятся плановые выжигания сухостоя. Ситуация находится под контролем пожарных. Такие меры вводят для того, чтобы снизить риск ландшафтных и природных пожаров.
С 6 апреля в Ростовской области начался пожароопасный сезон. В этот период жителям нельзя разводить костры в ветреную погоду. Огонь советуют разжигать только в металлических емкостях. Делать это нужно вдали от построек.
На 6 апреля в регионе запланировали 39 выжиганий сухой растительности в 15 муниципальных районах.