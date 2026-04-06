Из-за планового выжигания сухостоя в Каменском районе произошло сильное задымление. Жители стали свидетелями мощного задымления 6 апреля.Огонь загорелся неподалеку от хутора Астахов. Темное облако нависло над частными домами.В региональном ГУ МЧС уточнили, что на месте проводятся плановые выжигания сухостоя. Ситуация находится под контролем пожарных. Такие меры вводят для того, чтобы снизить риск ландшафтных и природных пожаров.С 6 апреля в Ростовской области начался пожароопасный сезон. В этот период жителям нельзя разводить костры в ветреную погоду. Огонь советуют разжигать только в металлических емкостях. Делать это нужно вдали от построек.На 6 апреля в регионе запланировали 39 выжиганий сухой растительности в 15 муниципальных районах.