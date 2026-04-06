Над Ростовской областью сбили еще девять БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атаку отражали 6 апреля в период с 8:00 до 14:00.

Всего за это время силы ПВО сбили 33 беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов было уничтожено 18 беспилотников над Белгородской областью.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что утром 6 апреля в Миллеровском районе сбили около десяти БПЛА. После падения обломков в хуторе Долотинка загорелась хозяйственная постройка на территории частного дома. Пострадавших нет.
Фото: Дондей
