Для съемок фильма про Басту в Ростове привлекли профессиональных стрептизерш

Профессиональных стриптизерш привлекли для съемок фильма про Басту в Ростове. Съемочный процесс начался с начала апреля. В центре сюжета история становления музыканта в родном городе.Некоторые ростовчане уже видели исполнителя главной роли - актера Славу Копейкина. Артист был одет в популярный в 2000-х спортивный костюм. Одной из локаций стал настоящий клуб для взрослых.- На днях снимали сцену в местном стриптиз-клубе. Чтобы провести съемки, заведение пришлось временно закрыть. Приглашены были профессиональные танцовщицы, все по-настоящему. В кадре появится молодой Баста и другие,- рассказал Donday.ru источник, знакомый с ситуацией.Вероятно, в сцене покажут, как молодой Василий Вакуленко проводил свое время вне написания треков. Стоит отметить, что сам Баста рассказывал о своей юности. В жизни рэпера имели место драки, запрещенные вещества и другие негативные факторы.