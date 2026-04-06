Из Мелитополя в Ростов запустили новый ежедневный автобусный маршрут

Из Мелитополя в Ростов запустили новый автобусный маршрут. Как сообщили в Министерстве транспорта Запорожской области, перевозчик ГУП «АТЗ» открыл второй ежедневный рейс, связывающий эти два города.Ранее по данному направлению курсировал только один автобус, отправлявшийся в 9:00. Однако, учитывая многочисленные обращения граждан, было принято решение о введении дополнительного рейса. Теперь из Мелитополя в Ростов-на-Дону можно будет добраться и автобусом, отправляющимся в 13:00.Все прибывающие рейсы следуют на Главный автовокзал Ростова-на-Дону. Поездка от Мелитополя до южной столицы России займет около шести часов. Запуск нового маршрута значительно расширяет возможности для пассажирских перевозок и делает путешествия между регионами более комфортными.