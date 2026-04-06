Таганрогский авиазавод им. Бериева задолжал более 88 млн рублей охранной фирме

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева оказался в центре судебного разбирательства из-за крупной задолженности перед московской охранной компанией "РТ-Охрана". Общая сумма долга, согласно решению Арбитражного суда Ростовской области, превышает 88,7 миллиона рублей.

Проблемы возникли после заключения договора в феврале 2025 года, по которому "РТ-Охрана" обязалась обеспечить ведомственную охрану объектов Госкорпорации "Ростех". Однако, ТАНТК имени Бериева не выполнил свои финансовые обязательства.

С апреля прошлого года московская фирма не может взыскать с завода 77,6 миллиона рублей основного долга, а также неустойку в размере 10,06 миллиона рублей и просрочку платежа в 975 тысяч рублей.

Суд обязал завод выплатить "РТ-Охране" основной долг, неустойку за просрочку оплаты и арбитражный сбор. Общая сумма задолженности, подлежащая взысканию за период с апреля 2025 года по настоящее время, составила более 88,7 миллиона рублей.

Помимо этого, ТАНТК имени Бериева предстоит уплатить государственную пошлину в размере 275 574 рублей. Арбитражный суд Ростовской области выдал исполнительный лист на принудительное взыскание всей заявленной суммы долга.

Это далеко не первое судебное разбирательство завода. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г. М. Бериева выплатил 66,3 млн рублей Росприроднадзору за ущерб почвам. Инспекторы обнаружили 11 площадок с несанкционированными свалками различных отходов, включая строительный мусор, обломки бетона, асфальт, дерево, бумагу, картон, металлическую тару, мебель, металл, пластик и растительные отходы.
Фото: из мессенджера Профсоюзной организации завода имени Бериева
