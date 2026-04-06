В городе Ростовской области продлили отопительный сезон из-за холодов. Соответствующий документ подписал глава Волгодонска Дмитрий Вельможко.Отопление планировали отключить еще 6 апреля, жители просили это сделать как можно раньше из-за резкого потепления. Но, по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в регионе ожидаются заморозки.В связи с этим отключение отопления перенесли на 13 апреля.Что касается Ростова, то в донской столице планируется отключить ресурс 10 апреля. Но из-за погодных условий это может произойти позже.