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Новая возлюбленная ростовчанина Жигунова рассказала, что бывший муж ей мстит

Новая возлюбленная ростовчанина Жигунова рассказала, что бывший муж ей мстит
Новая возлюбленная ростовчанина Сергея Жигунова пожаловалась на экс-супруга. Виктория Ворожбит рассказала о мести бывшего мужа в своем микроблоге.

Журналистка обрела популярность после того, как поползли слухи о ее романе с известным актером. Общественность отмечает ее поразительное сходство с Анастасией Заворотнюк. Викторию долгое время критиковали.

Информацию о новых отношениях Жигунов не подтверждал. Однако их локации последний год совпадают. Новый-пост откровение только подтверждает, что в личной жизни Виктории происходят различные неурядицы. По ее словам, бывший муж, медиамагнат Виктор Суханов, объявил войну Ворожбит. За что - не уточняет.

- Полтора года я молчу, потворствуя этому насилию и беззаконию – то надеясь, что человек успокоится, то жалея его родственников, но самое главное – не желая выносить личное в публичную плоскость, - написала возлюбленная Жигунова.

Виктория Ворожбит пожаловалась, что экс-супруг отравляет ей жизнь, отказывается делить совместно нажитое имущество и засыпал исками.

Такое откровение вызвало положительный отклик у подписчиков, которые ранее были в числе «хейтеров». Журналистке пожелали терпения и сил.



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