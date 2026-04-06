В Ростове из-за неработающего интернета закрыли новые модульные туалеты

Фото: Дондей.

В Ростове уже почти год не удаётся решить проблему с работой модульных туалетов. Из‑за перебоев с интернетом не работает система электронной оплаты, а возможности заплатить наличными нет.Как сообщает портал Donday, на двери туалета на улице Береговой висит табличка, сообщающая о проблемах с доступом из‑за ограничений мобильного интернета. Аналогичная ситуация — на пересечении Пушкинской и Максима Горького.Модульные туалеты появились летом 2022 года после просьб горожан. Десять кабинок установили в оживлённых местах (на Береговой, 57А, Суворова, 91, Пушкинской, 197, на пересечении Максима Горького с Кировским проспектом) и потратили на это 29 миллионов рублей — по 2,9 миллиона за кабинку.Однако пользы от них оказалось немного. После установки туалеты часто закрыты или не работают, а во время отключений сети или интернета войти в кабинку невозможно.Ситуация с модульными туалетами — пример формального подхода к благоустройству: отчёты сданы, деньги освоены, а горожане по‑прежнему не могут воспользоваться нужными объектами. Остается ждать, когда кому-то из ответственных лиц во время прогулки по городу приспичит. Возможно, только так получится решить проблему.