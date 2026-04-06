Вечером 5 апреля под Ростовом практически дотла сгорел частный дом
Вечером 5 апреля в Батайске сгорел частный дом. Инцидент произошел около 17:30, уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание вспыхнуло в жилом доме № 67 на ул. Советской. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, огонь уже распространился на 45 квадратах.

Тушение вели 9 пожарных на 3 единицах техники. Пожар был локализован и ликвидирован без перехода на соседние постройки.

Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: Donday
