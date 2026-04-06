В Таганроге легендарный паровоз у автовокзала будет отреставрирован. Об этом стало известно 6 апреля на сайте госзакупок.
Проект реставрации будет разрабатываться за счёт городского бюджета, на эти цели планируется выделить 2,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры» Таганрога.
В техническом задании указано, что подрядчик должен создать научно-проектную документацию для сохранения памятника и его адаптации для современного использования. Срок выполнения работ — с 1 мая по 30 декабря.
Проектная документация будет включать в себя:
- подготовительные мероприятия, в том числе исходную и разрешительную документацию в необходимом объёме для проведения работ;
фотофиксацию объекта культурного наследия до начала работ с приложенной схемой, показывающей, как будет осуществляться съёмка по отношению к объекту;
- акт, в котором определено, как предполагаемые работы повлияют на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия — памятника истории и культуры народов Российской Федерации;
- заключение о том, можно ли приспособить объект культурного наследия для современного использования.
Подрядчику предстоит провести комплексные исследования объекта: историко-архитектурные, натурные, инженерно-технические, а также, по возможности, инженерные химико-технологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы. После этого необходимо разработать эскизный проект и предоставить полноценный проект реставрации и приспособления объекта для современного использования.
Памятник ОКН регионального значения «Паровоз» находится на площади Восстания. Он был установлен в 1976 году в честь Январского восстания 1918 года между белогвардейцами и большевиками. Автором проекта выступил архитектор Петр Бондаренко.
К сожалению, оригинальный паровоз «ЮП 4504» не сохранился, и его не удалось использовать для памятника. Вместо него перед таганрогским вокзалом установили поезд Эг-5504.
Паровоз установлен на небольшом бетонном основании, которое имитирует отрезок железнодорожного пути. Сзади расположена кирпичная стена, символизирующая вокзал, а перед носом — наклонная гранитная плита с мемориальной надписью.
На бортах будки машиниста изображены вензеля Екатерины Второй, символизирующие Екатерининскую железную дорогу, которая проходила через Харьковскую, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую губернии и область войска Донского. Ниже этих вензелей белой краской нанесена надпись «ЮП 4504», указывающая на паровоз, которым красноармейцы пробили стену вокзала в Таганроге.
Впереди перед паровозом на наклонной гранитной плите выбит текст: «1 февраля 1918 года, направив паровоз с вагонами на здание вокзала, рабочие Таганрога разгромили последний оплот белогвардейцев. В городе была установлена Советская власть».