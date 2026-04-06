В Таганроге легендарный паровоз у автовокзала будет отреставрирован. Об этом стало известно 6 апреля на сайте госзакупок.Проект реставрации будет разрабатываться за счёт городского бюджета, на эти цели планируется выделить 2,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры» Таганрога.В техническом задании указано, что подрядчик должен создать научно-проектную документацию для сохранения памятника и его адаптации для современного использования. Срок выполнения работ — с 1 мая по 30 декабря.Проектная документация будет включать в себя:- подготовительные мероприятия, в том числе исходную и разрешительную документацию в необходимом объёме для проведения работ;фотофиксацию объекта культурного наследия до начала работ с приложенной схемой, показывающей, как будет осуществляться съёмка по отношению к объекту;- акт, в котором определено, как предполагаемые работы повлияют на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия — памятника истории и культуры народов Российской Федерации;- заключение о том, можно ли приспособить объект культурного наследия для современного использования.Подрядчику предстоит провести комплексные исследования объекта: историко-архитектурные, натурные, инженерно-технические, а также, по возможности, инженерные химико-технологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы. После этого необходимо разработать эскизный проект и предоставить полноценный проект реставрации и приспособления объекта для современного использования.Памятник ОКН регионального значения «Паровоз» находится на площади Восстания. Он был установлен в 1976 году в честь Январского восстания 1918 года между белогвардейцами и большевиками. Автором проекта выступил архитектор Петр Бондаренко.К сожалению, оригинальный паровоз «ЮП 4504» не сохранился, и его не удалось использовать для памятника. Вместо него перед таганрогским вокзалом установили поезд Эг-5504.Паровоз установлен на небольшом бетонном основании, которое имитирует отрезок железнодорожного пути. Сзади расположена кирпичная стена, символизирующая вокзал, а перед носом — наклонная гранитная плита с мемориальной надписью.На бортах будки машиниста изображены вензеля Екатерины Второй, символизирующие Екатерининскую железную дорогу, которая проходила через Харьковскую, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую губернии и область войска Донского. Ниже этих вензелей белой краской нанесена надпись «ЮП 4504», указывающая на паровоз, которым красноармейцы пробили стену вокзала в Таганроге.Впереди перед паровозом на наклонной гранитной плите выбит текст: «1 февраля 1918 года, направив паровоз с вагонами на здание вокзала, рабочие Таганрога разгромили последний оплот белогвардейцев. В городе была установлена Советская власть».