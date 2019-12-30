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Ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о непростых отношениях с Михаилом Боярским

Ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о непростых отношениях с Михаилом Боярским
Известный актер театра и кино Сергей Жигунов рассказал о конфликте с Михаилом Боярским. Историю непростых отношений ростовчанин поведал в своем микроблоге.

По словам Жигунова, когда актеры только познакомились, между ними вспыхнуло соперничество. Они пытались доказать друг другу, кто из них лучше и сильнее.

Артисты выясняли, кто сильнее, самыми разными способами: бегали стометровку, боролись, состязались в армрестлинге и даже пытались боксировать.

Жигунов отмечает, что Михаил Боряский до сих пор для красного словца рассказывает, как отметелил щенка Жигунова в Твери. Сейчас актеры вспоминают это все с юмором и находятся в прекрасных отношениях.

Однажды Боярский решил доказать Жигунову, что он смелее, и прыгнул с одного балкона третьего этажа на другой. Когда администрация отеля увидела этот трюк, то немедленно выселила артистов из номеров.

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