Живым найден пропавший на ж/д станции в Зверево пенсионер

В Ростовской области найден живым пенсионер, который пропал на ж/д станции в Зверево. Об этом стало известно 29 августа.Владимир Мартынов пропал 22 августа. Он сошел с поезда в городе Зверево и забыл дорогу домой. Благодаря ориентировке на розыск пенсионера, мужчину видели в районе Хотунок в Новочеркасске. Туда отправились поисковики и родственники пропавшего.Спустя почти неделю поисков Владимира удалось найти живым. Его нашли в микрорайоне Донском Новочеркасска. Сейчас его жизни ничего не угрожает.