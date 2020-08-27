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Живым найден пропавший на ж/д станции в Зверево пенсионер

Живым найден пропавший на ж/д станции в Зверево пенсионер
В Ростовской области найден живым пенсионер, который пропал на ж/д станции в Зверево. Об этом стало известно 29 августа.

Владимир Мартынов пропал 22 августа. Он сошел с поезда в городе Зверево и забыл дорогу домой. Благодаря ориентировке на розыск пенсионера, мужчину видели в районе Хотунок в Новочеркасске. Туда отправились поисковики и родственники пропавшего.

Спустя почти неделю поисков Владимира удалось найти живым. Его нашли в микрорайоне Донском Новочеркасска. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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