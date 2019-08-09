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В Ростовской области живым нашли пропавшего пенсионера

В Ростовской области живым нашли пропавшего пенсионера
Живым нашли 84-летнего пенсионера, пропавшего в Ростовской области. О местонахождении Вахтанга Капуладзе не было известно несколько дней.

Как ранее сообщалось, пожилой мужчина пропал без вести 9 августа. Он вышел из междугороднего автобуса и исчез. Обеспокоенные родственники забили тревогу, когда вечером пенсионер не вернулся домой.

Волонтерам понадобилось несколько суток, чтобы найти его. Сейчас он дома, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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