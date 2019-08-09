В Ростовской области живым нашли пропавшего пенсионера



Живым нашли 84-летнего пенсионера, пропавшего в Ростовской области. О местонахождении Вахтанга Капуладзе не было известно несколько дней.



Как ранее сообщалось, пожилой мужчина пропал без вести 9 августа. Он вышел из междугороднего автобуса и исчез. Обеспокоенные родственники забили тревогу, когда вечером пенсионер не вернулся домой.



Волонтерам понадобилось несколько суток, чтобы найти его. Сейчас он дома, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.