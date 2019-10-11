Пропавшего в Ростове дезориентированного пенсионера нашли живым



Живым нашли пропавшего в Ростове-на-Дону пожилого мужчину. О том, что 79-летний Александр Александров вернулся домой, стало известно утром 14 октября.



Пенсионер пропал накануне около 16:30 в районе Северного кладбища.



Ориентировку на его розыск разместили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Александр Петрович не ориентировался в пространстве и нуждался в медицинской помощи.



Спустя менее суток пожилого мужчину нашли на одной из улиц Ростова-на-Дону. Он вернулся домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.