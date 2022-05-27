Жительница Новошахтинска пропала без вести по дороге в Санкт-Петербург

Фото: vk.com/propal_chelovek.

Жительница Ростовской области без вести пропала по пути в Санкт-Петербург. О местонахождении 33-летней Анны Левит ничего не известно почти два месяца.Анна жила в Новошахтинске. Там ее последний раз и видели. В апреле женщина отправилась в Санкт-Петербург и вскоре перестала выходить на связь. Родственники не могли ей дозвониться, а друзья и знакомые не знали, где она может находиться. Тогда близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию, обратились за помощью к волонтерам и начали распространять ориентировку на пропавшую в социальных сетях. Правоохранители и волонтеры разыскивают женщину по всем городам от Ростовской области до Санкт-Петербурга.Если вы видели человека, похожего на пропавшую, или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102, +7 (4862) 22-23-01, 22-07-41.