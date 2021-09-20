В Ростове разыскивают 70-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Ростове без вести пропала пенсионерка. 70-летняя Татьяна Голик не выходит на связь с близкими несколько дней.Женщина ушла из дома 19 сентября и до сих пор не вернулась. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.У пропавшей карие глаза и короткие темные волосы с проседью. Рост Татьяны - 155 сантиметров, телосложение плотное. Последний раз ее видели в белом платье и желто-голубых туфлях с белой подошвой.Если вы видели Татьяну Волик или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 112 либо 8 (800) 700-54-52.