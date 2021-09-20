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В Ростове разыскивают 70-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Ростове разыскивают 70-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростове без вести пропала пенсионерка. 70-летняя Татьяна Голик не выходит на связь с близкими несколько дней.

Женщина ушла из дома 19 сентября и до сих пор не вернулась. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

У пропавшей карие глаза и короткие темные волосы с проседью. Рост Татьяны - 155 сантиметров, телосложение плотное. Последний раз ее видели в белом платье и желто-голубых туфлях с белой подошвой.

Если вы видели Татьяну Волик или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 112 либо 8 (800) 700-54-52.
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