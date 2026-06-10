В центре Ростова умирают недавно высаженные деревья

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону на Пушкинской недавно высаженные деревья, дубы и липы, находятся в критическом состоянии.Фотографиями почти засохших деревьев поделились с Donday обеспокоенные жители города. Ростовчанин Михаил признался, что ему больно смотреть на то, в каком состоянии находятся деревья.- Почему ответственные лица не провели должного ухода за растениями? Чтобы высадить новые на этом месте в следующем году? Грустно, конечно, - сказал ростовчанин.Каждый раз после дня древонасаждения в пабликах появляются фотографии с засохшими деревьями. Напомним, в Ростове-на-Дону в 2026 году высадили несколько тысяч деревьев. Многие растения умерли из-за недостатка воды или от вредителей. Власти признают, что часть саженцев действительно погибает, но пока глобального решения проблемы не нашли.