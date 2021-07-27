На Дону без вести пропала 44-летняя женщина

В Ростовской области разыскивают 44-летнюю женщину, пропавшую без вести. Юлия Падалко не выходит на связь с родными вторую неделю.Жительница Таганрога ушла из дома 21 июля. С тех пор о ее местонахождении неизвестно. Родственники и знакомые не знают, куда могла отправиться Юлия. Близкие забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.У женщины короткие светлые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение. Рост - 170 сантиметров.Если вы видели Юлию Падалко или знаете что-либо о ее местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.