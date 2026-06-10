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В Ростове-на-Дону снесут старинный двухэтажный аварийный дом на Комитерна

В Ростове-на-Дону снесут старинный двухэтажный аварийный дом на Комитерна
В Ростове-на-Дону под снос пустят двухэтажный аварийный дом. Информация появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

Постройка 1951 года находится на Комитерна, 90. Всего площадь помещений - почти 394 квадратных метра. Ранее там проживали 32 человека.

Здание решили снести еще в 2021 году, когда главой города был Алексей Логвиненко. Однако сам участок перешел на баланс муниципалитета только в 2024 году.

В настоящее время проект сноса уже получил положительное заключение госэкспертизы. Пока о точных сроках проведения работ не сообщается.
Фото: Яндекс.Карты
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