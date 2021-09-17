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На Дону без вести пропала 33-летняя женщина

На Дону без вести пропала 33-летняя женщина
В Ростовской области разыскивают 33-летнюю женщину, пропавшую без вести. Евгения Чуканова не выходит на связь с родными третьи сутки.

Женщина проживала в хуторе Почтовом Красносулинского района. 18 сентября она ушла из дома. С тех пор женщина так и не вернулась. Близкие не смогли найти Евгению самостоятельно. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У женщины русые волосы до плеч, серые глаза и худощавое телосложение. Рост пропавшей составляет 168 сантиметров. В день исчезновения на ней были зеленая куртка, темно-синие джинсы и белые кроссовки. С собой она взяла черную сумку.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Евгении Чукановой или видели похожего человека, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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