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В Ростове-на-Дону на улице Седова, 71 произошло обрушение стены жилого здания

В Ростове-на-Дону на улице Седова, 71 произошло обрушение стены жилого здания
В Ростове-на-Дону на улице Седова, 71 произошло обрушение стены жилого здания. ЧП случилось 11 июля. Об этом сообщает издание DonDay.

Днем произошло обрушение части опорной конструкции. На место аварии прибыли сотрудники администрации Кировского района.

По информации, предоставленной заместителем главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Андреем Рыбальченко, в течение дня будут проведены работы по ликвидации последствий обрушения и удалению строительных материалов.

— Владельцы дома уведомлены о необходимости переезда, — прокомментировал Андрей Рыбальченко. — Администрация предложила временное жильё, но жильцы отказались.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: Дондей
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