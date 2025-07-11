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В Ростовской области с молотка за 72,8 млн пытаются продать три разведочные скважины

В Ростовской области с молотка за 72,8 млн пытаются продать три разведочные скважины

В Ростовской области выставлены на торги три разведочные скважины. Начальная стоимость активов составляет 72,8 млн рублей. Информация о грядущем аукционе размещена на онлайн-платформе «РТС-тендер».

Причиной продажи имущества компании послужили ее долги. Согласно данным на 10 мая 2025 года, задолженность по налоговым и страховым взносам достигла 607,2 тысячи рублей, а долг по пеням и штрафам составил 155 тысяч рублей.

На реализацию выставлено имущество нефтегазовой компании «Леоновское», расположенной в Тарасовском районе. В окрестностях хутора Нижнемитякин планируется продажа трех исследовательских скважин. Совокупная стоимость всех трех объектов оценивается в 72,8 млн рублей.

Прием заявок от желающих принять участие в аукционе продлится до 11 августа. Итоги торгов будут подведены и опубликованы на следующий день после окончания приема заявок.
Фото: «РТС-тендер».
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