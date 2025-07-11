Имущество Новочеркасского горэлектротранспорта выставили на торги за 142,5 млн

Фото: «РТС-тендер»

В Ростовской области объявлены торги по продаже активов, принадлежащих Новочеркасскому горэлектротранспорту. Соответствующее объявление размещено на электронной площадке «РТС-тендер».На аукцион выставлено порядка 50 объектов. Среди предлагаемого к продаже имущества – автотранспорт (легковые и грузовые машины), артезианская скважина, участки земли, здания различного назначения (жилые и коммерческие), а также доля в уставном капитале предприятия.Стоит отметить, что некоторые позиции уже выставлялись на продажу ранее, однако первые торги не состоялись в связи с отсутствием интереса со стороны потенциальных покупателей. Совокупная оценочная стоимость всего имущества составляет примерно 142,5 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 августа. Определение победителей состоится на следующий день после завершения периода подачи заявок.Транспортная компания была основана в Новочеркасске в начале 2000-х годов и осуществляла регулярные пассажирские перевозки. Причиной распродажи активов Новочеркасского горэлектротранспорта стали значительные долги.По данным на апрель 2025 года, задолженность новочеркасского трамвайного предприятия перед «Теплосетями» превысила 2,5 миллиона рублей, штрафы и пени перед налоговыми органами составили 1,3 миллиона рублей, а долг за использование земельных ресурсов достиг 11,5 миллиона рублей.