В Шахтах собака серьезно пострадала после того, как ее сбила машина

Фото: Ольга Мосиюк

В городе Шахты произошло трагическое событие: собака получила серьёзные травмы в результате наезда автомобиля. Подробности происшествия рассказала Ольга Мосиюк, активистка движения по защите животных.Инцидент произошёл 10 июля в районе железнодорожного вокзала. Четвероногий друг человека лежал на асфальте, измученный и израненный, и жалобно скулил. Очевидцы сообщили о происшествии волонтеру Ольге Мосиюк, но сразу же доставить животное в больницу не удалось.«Он пытался убежать от нас и прятался под машинами, — рассказывает Ольга. — К счастью, нам удалось его поймать. Морда была вся в крови, из уха текла кровь, и глаз выпал».В ветеринарную клинику животное поступило с черепно-мозговой травмой. В данный момент основной целью является стабилизация состояния пациента. Проводятся инфузионные процедуры, после чего будет выполнена операция.«Пока малыш находится в очень тяжёлом состоянии, но мы верим в лучшее и поддерживаем его», — добавила Ольга.