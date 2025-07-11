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В центре Ростова горожане не могут вызвать такси из-за отсутствия интернета

В центре Ростова горожане не могут вызвать такси из-за отсутствия интернета
В Ростове жители столкнулись с проблемами при вызове такси из-за отсутствия интернета. Об этом сообщила местная жительница Татьяна в редакцию Donday.

Она вызвала такси, чтобы доехать от улицы Красноармейской до Московской. Цена в 750 рублей показалась ей высокой, но она решила воспользоваться услугой из-за тяжелой коробки.

Однако, когда она села в машину, заказ отменили. Водитель пытался связаться с диспетчерами, но статус заказа не менялся. В итоге Татьяне пришлось попросить свою маму из другого города вызвать ей такси.

Местные жители считают, что отключения интернета в регионе необходимы для безопасности, но это создает неудобства в повседневной жизни. Они не понимают, почему сервисы такси так сильно повышают цены в такие моменты, когда можно использовать обычных диспетчеров.

Ранее Donday обсуждал с таксистом причины резкого повышения цен во время отключений интернета.
Фото: нейросеть
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