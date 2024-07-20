Минприроды Ростовской области определило наиболее загрязнённые реки региона

Фото: Дондей

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области опубликовало список самых загрязнённых рек в регионе. И, как ни удивительно, в этом списке нет Дона.По информации Donday, вода в реках Дон и Северский Донец имеет третий класс качества — она умеренно загрязнена. Однако самой грязной рекой в регионе был признан Западный Маныч. По результатам исследования ей присвоили четвёртый класс — загрязнённая.Министерство сообщило, что в регионе из-за высокой температуры воды водоемы цветут. Также вода страдает от избытка органических и минеральных веществ.Из-за загрязнения водоёмов в регионе часто гибнет рыба, также это происходит из-за выбросов в реки. Например, только за последние два месяца зарегистрировано несколько случаев канализационных выбросов в Северский Донец.