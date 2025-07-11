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Крупную партию пиратских учебников изъяли правоохранители в Ростове-на-Дону

Крупную партию пиратских учебников изъяли правоохранители в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы провели изъятие крупной партии нелегально напечатанных учебных материалов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Полицейскими было конфисковано 106 тысяч экземпляров контрафактных учебников, общая оценочная стоимость которых составила 50 миллионов рублей. Изъятые материалы переданы для проведения экспертной оценки, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Ирина Волк
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