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О ростовчанке, которая выбросила тело младенца в мусорный контейнер, рассказали ее знакомые

О ростовчанке, которая выбросила тело младенца в мусорный контейнер, рассказали ее знакомые
О ростовчанке, которая выбросила тело младенца в мусорный контейнер, рассказали ее знакомые.

Портал DonDay приводит подробности о жизни девушки, которая выбросила младенца в мусорный бак в Ростове. По словам ее друзей и соседей, никто и представить не мог, что она могла пойти на такой шаг. Ростовчанка замужем и имеет двоих детей, ее семья считалась благополучной.

Ее друзья отмечают, что она всегда была доброжелательной и улыбалась. Никто из них никогда не замечал ничего странного в ее поведении. Судя по социальным сетям, она уделяла внимание своим детям, готовила им и ходила на утренники в детский сад.

Бывшие коллеги также вспоминают о ней только с положительной стороны.

В последнее время девушка работала в сфере красоты, наращивала ресницы и окрашивала брови клиентам. Они отзываются о ней как о хорошем и добром человеке.

Сейчас она находится в отделе полиции, где решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 9 июля на улице Платона Кляты в мусорном контейнере было обнаружено тело младенца. Выяснилось, что ребенок родился мертвым в 2024 году, и мать больше года хранила его тело в морозильной камере, а затем выбросила в мусорный бак.
Фото: Donday
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