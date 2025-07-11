Помощь по соцконтракту получили 496 ростовчан

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону действует мера поддержки в виде социального контракта по региональной программе «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья». Помощь предусмотрена для малоимущих граждан и семей в трудной ситуации. Приоритет при оформлении соцконтрактов отдается многодетным семьям.Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и заявителем. По нему государство предоставляет финансовую помощь. Средства могут быть направлены на открытие бизнеса, обучение или поиск работы. Взамен гражданин будет работать над улучшением своего финансового положения и уровня жизни.- В этом году на предоставление социального контракта в городском бюджете предусмотрено 264,3 млн рублей, - рассказал глава города Александр Скрябин. - Ростовчане уже заключили 496 соцконтрактов на общую сумму 124 млн рублей.Поддержку распределили таким образом:* 74 контракта на поиск работы;* 308 контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;* 114 контрактов на другие мероприятия, помогающие преодолеть трудные жизненные обстоятельства.Помощь получили 80 многодетных семей. Из них:* 5 семей нашли возможность трудоустройства;* 23 семьи начали свой бизнес;* 52 семьи сумели приобрести необходимую бытовую технику, мебель и одежду для детей.Узнать больше о заключении социального контракта можно в органах социальной защиты населения: https://t.me/dszn_rostov/463.