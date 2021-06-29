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Жителя Ростовской области, зарезавшего супругу, отправили в СИЗО

Жителя Ростовской области, зарезавшего супругу, отправили в СИЗО
Каменский районный суд избрал меру пресечения 55-летнему мужчине в виде заключения под стражу. Житель Каменска-Шахтинского подозревается в убийстве 56-летней жены.

Как сообщал Rostov.ru, трагедия случилась 27 июня. В тот день супруги поссорились. Пара кричала друг на друга, после чего мужчина ушел на кухню. Там он взял нож и, вернувшись в спальню, ударил в шею возлюбленной.

Женщина скончалась на месте происшествия. Супруг осознал, что натворил и признался полиции в убийстве. Подозреваемого отправили в СИЗО.

- Житель Каменска-Шахтинского останется под стражей до 26 августа, - сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

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