В Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве мужа

В Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве мужаВ Усть-Донецком районе Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве. Преступление произошло 1 июня в хуторе Евсеевский.По информации СУ СК по Ростовской области, предполагается, что 65-летняя женщина в компании своего мужа выпивала спиртное. В какой-то момент супруги поссорились. Когда аргументов оказалось недостаточно, женщина схватила в руки нож и нанесла супругу не менее 10 ударов.Из-за ран, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте. На место приехала скорая, однако спасти супруга не удалось. Подозреваемую в убийстве пенсионерку задержали.-Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в ведомстве.Если вину дончанки докажут в суде, ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.фото: vop.ru