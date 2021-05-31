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В Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве мужа

В Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве мужа

В Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве мужа

В Усть-Донецком районе Ростовской области пенсионерка подозревается в убийстве. Преступление произошло 1 июня в хуторе Евсеевский.

По информации СУ СК по Ростовской области, предполагается, что 65-летняя женщина в компании своего мужа выпивала спиртное. В какой-то момент супруги поссорились. Когда аргументов оказалось недостаточно, женщина схватила в руки нож и нанесла супругу не менее 10 ударов.

Из-за ран, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте. На место приехала скорая, однако спасти супруга не удалось. Подозреваемую в убийстве пенсионерку задержали.

-Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в ведомстве.

Если вину дончанки докажут в суде, ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

фото: vop.ru

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